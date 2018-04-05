Вашингтон, 5 апреля, 2018, 22:33 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель собирается совершить визит в Вашингтон, сообщил 5 апреля журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли.

White House Ангела Меркель и Дональд Трамп

По его словам, конкретное содержание этого визита пока еще неизвестно и находится на стадии согласования.

«Ожидается визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Белый дом. Обсуждаются детали этого визита», — сказал Хоган Гидли.

Напомним, ранее агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники утверждало, что визит Ангелы Меркель в Вашингтон можно ожидать в последних числах апреля.

В свою очередь, немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники сообщало, что встреча президента Трампа и канцлера Меркель состоится 27 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп во время своей встречи с комплектом президентов Латвии, Литвы и Эстонии подверг резкой критике Германию, которая финансирует строительство газопровода «Северный поток-2», а свои небольшие взносы в бюджет НАТО увеличивать не желает.

Кроме того, Трамп выразил своё недовольство позицией Германии в отношении России в ходе британской истерии по «делу Скрипаля». В то время когда США выслали 60 российских дипломатов, Германия ограничилась высылкой лишь четверых, да еще и на следующий день подписала документы на разрешение строительства газопровода «Северный поток-2» в своих территориальных водах.