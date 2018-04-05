Пентагон рассказал о задачах национальной гвардии США на границе с Мексикой
Вашингтон, 5 апреля, 2018, 21:46 — ИА Регнум. Перед силами национальной гвардии США, направленными на границу с Мексикой, будут поставлены только вспомогательные задачи, сообщила 5 апреля журналистам официальный представитель Пентагона Дана Уайт.
Подразделения национальной гвардии будут поддерживать сотрудников министерства внутренней безопасности (МВБ), которое будет координировать её действия.
«Нацгвардия будет действовать в сфере авиации, инженерных работ, наблюдения, связи, обслуживания техники и логистической поддержки. Эти силы будут оказывать поддержку Агентству по охране границ, наделенному правоохранительными функциями», — сказала Уайт.
Напомним, 4 апреля президент США Дональд Трамп распорядился привлечь национальную гвардию для охраны границы с Мексикой.
В свою очередь, мексиканские политики уже назвали этот шаг не соответствующим добрососедским отношениям.
Как сообщало ИА REGNUM, усиление охраны мексиканской границы, пресечение потоков нелегальных мигрантов, наркотиков и оружия из Мексики было одним из главных пунктов в предвыборной программе Дональда Трампа.