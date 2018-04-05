Вашингтон, 5 апреля, 2018, 21:46 — ИА Регнум. Перед силами национальной гвардии США, направленными на границу с Мексикой, будут поставлены только вспомогательные задачи, сообщила 5 апреля журналистам официальный представитель Пентагона Дана Уайт.

U.S. Army Национальные гвардейцы на мексиканской границе

Подразделения национальной гвардии будут поддерживать сотрудников министерства внутренней безопасности (МВБ), которое будет координировать её действия.

«Нацгвардия будет действовать в сфере авиации, инженерных работ, наблюдения, связи, обслуживания техники и логистической поддержки. Эти силы будут оказывать поддержку Агентству по охране границ, наделенному правоохранительными функциями», — сказала Уайт.

Напомним, 4 апреля президент США Дональд Трамп распорядился привлечь национальную гвардию для охраны границы с Мексикой.

В свою очередь, мексиканские политики уже назвали этот шаг не соответствующим добрососедским отношениям.

Как сообщало ИА REGNUM, усиление охраны мексиканской границы, пресечение потоков нелегальных мигрантов, наркотиков и оружия из Мексики было одним из главных пунктов в предвыборной программе Дональда Трампа.