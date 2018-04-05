Париж, 5 апреля, 2018, 21:45 — ИА Регнум. Университеты Франции не будут отменять экзамены из-за акций протеста студентов, 5 апреля передает агентство Reuters.

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В настоящий момент бастующие французские студенты устроили баррикады в трех университетах, беспорядки были зафиксированы еще в восьми.

Тем не менее премьер-министр Франции Эдуар Филипп сообщил журналистам, что руководство вузов «очевидно» не немерено отменять регулярных экзаменов.

«Правительство, похоже, решительно настроено, но мы тоже», — прокомментировал журналистам заявление правительства активист студенческого протеста Козимо.

По словам Козимо, у бастующих студентов есть ряд требований, без выполнения которых они по своей воле не разберут баррикады.

«Нашим основным требованием является отказ правительства от университетской реформы», — сообщил активист.

Напомним, в настоящий момент во Франции бастуют студенты и преподаватели университетов, дворники, железнодорожники и профсоюз Air France.

Поводом для всех забастовок являются экономические реформы и социальная политика президента Эммануэля Макрона.