Москва, 5 апреля, 2018, 22:13 — ИА Регнум. Британский премьер-министр Тереза Мэй совершила стратегическую ошибку, попытавшись спровоцировать Россию на скандал в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом 5 апреля заявил член Совета Федерации РФ Игорь Морозов в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Министры

«Она не предполагала, что Россия пойдёт до конца, что российская дипломатия будет настаивать на встрече со Скрипалями. Конечно, Россия никогда бы не согласилась с той провокацией, что была устроена. Но она не думала, что мы будем выводить на правовую основу ту ситуацию, которую для неё подготовили британские спецслужбы. И вот сегодня она, конечно, находится в том капкане, который готовила сама же для (своих целей)», — заявил Морозов.

Он подчеркнул, что развернувшаяся волна противостояния с Россией проходит в рамках продолжающейся американской «политики сдерживания», и то, что Британия бросила «новую горючую жидкость в эту кампанию — лишь один из её элементов». При этом градус противостояния пришлось повышать, поскольку американская политика оказалась неспособна достичь своих целей.

«США очень напряглись, когда увидели, что в 2017 году внешнеторговый оборот России с Евросоюзом вдруг начал набирать обороты. Внешнеторговый оборот с Германией увеличился на 23%, с Францией — на 18%. Остроты противостояния, которую американцы ввели в 2014 году, просто зажав Европейский союз на этом направлении, уже не стало», — пояснил сенатор.

В свою очередь, Великобритания поддержала Вашингтон не только из соображений союзнических отношений, но и в результате нарастания проблем, связанных с процедурой выхода из Европейского союза.

«У Мэй было напряжение не только с Европейским союзом по правилам выхода и той сумме, которую нужно заплатить (которая примерно равнялась 60 млрд евро). У неё возникли проблемы и в партии, в правительстве, в парламенте. И нужно было как-то мобилизовать всю политическую элиту. Отравление Скрипалей как операция было проведено для того, чтобы выйти из этого кризиса. И она вышла — на тот период она тут же сняла проблему во внутриполитической жизни, она показала для своей элиты, что она может влиять на Европейский союз. Она добилась того, что европейцы её поддержали», — продолжил он.

Тем не менее на сегодняшний момент развитие ситуации вокруг отравления Скрипаля указывает на то, что ставка британского премьера не оправдалась из-за последовательной и выверенной позиции России: теперь Лондону придётся объясняться с руководством других стран Запада, которые вошли в «антироссийский фронт», а сама Мэй столкнётся с усиленным давлением со стороны собственной оппозиции, полагает Морозов.

При этом сенатор отметил, что британская авантюра заведомо не имела шанса на успех.

«Совершенно было понятно, что это не Россия. Что газом, или другим ядом, которым отравили Скрипалей… он не может относиться к разряду боевых, потому что после боевых отравляющих газов или ядов люди, конечно, должны умереть. В крайнем случае при введении антидота отравляющих веществ третьего поколения человек может выжить. Но ведь британцы заявили о так называемом «Новичке», четвёртом поколении, и эксперты, которые занимались в 1980-е годы разработкой этих отравляющих веществ, они же прямо говорили, что пока нет окончательной формулы и отравляющего вещества — нет антидота, его просто сделать не смогут. И поэтому если люди остались живы, значит, против них было применено что-то другое», — добавил парламентарий.

4 марта 2018 года в Великобритании в Солсбери в результате взаимодействия с неизвестным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Лондон настаивает на том, что отравляющим веществом является производившийся в СССР «Новичок», на основании чего возложил ответственность на Москву в причастности к отравлению.

Россия категорически отрицает причастность к отравлению в Солсбери и указывает на то, что Лондон так и не предоставил доступа к уликам и доказательством, при этом факт применения «Новичка» ещё не свидетельствует о том, что Москва имеет какое-либо прямое или косвенное отношение к инциденту — доступ к веществу имеют ряд других государств бывшей Организации Варшавского договора.

Тем временем Юлия Скрипаль в конце марта пришла в сознание, но её отец по-прежнему остаётся в критическом состоянии. Российских дипломатов к пострадавшей не допускают.

В связи с «делом Скрипаля» Великобритания выслала 23 российских дипломата, аналогичные шаги вслед за ней предприняли США и большинство стран ЕС — всего 29 стран. Россия ответила на действия стран Запада симметричными мерами. В то же время эксперты британской военной лаборатории в Портон-Дауне, по последним данным, так и не смогли достоверно установить место производства отравляющего вещества.