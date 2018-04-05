Москва, 5 апреля, 2018, 21:35 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел встречу с членами инспекционной комиссии Международного бюро выставок. Об этом сегодня, 5 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с членами инспекционной комиссиии Международного бюро выставок

Сообщается, что комиссия Международного бюро выставок прибыла в Россию в рамках инспекционной поездки с целью оценить готовность Екатеринбурга принять Всемирную универсальную выставку «ЭКСПО-2025».

Путин напомнил членам комиссии, что Россия принимает участие в выставочном движении давно.

«Мы были участниками первой выставки в XIX веке, а в прошлом году, в 2017-м, были партнёрами деловой программы «ЭКСПО-2017» в Астане», — напомнил президент России.

Российский лидер отметил, что члены комиссии, которые уже посетили Екатеринбург, смогли убедиться в том, что под выставочные площади выделяется до 500 дополнительных гектаров.

«Думаю, вы видели место — место очень удобное: между центром города и аэропортом. Если всё это произойдет, мы рассчитываем принять у себя представителей не менее 140 государств. Это примерно 14 миллионов человек, в 10 раз больше, чем проживает жителей в городе и ближайшем пригороде, а там где-то 1,4 миллиона с прилегающими территориями», — рассказал Путин.

Если Россия примет «ЭКСПО-2025», то на строительство объектов под выставку будет выделено 1,5 млрд евро. Частично средства пойдут из федерального бюджета, частично из регионального. Планируется, что большая часть выделенных средств будет погашена за счёт деятельности самих выставочных площадей, а частично эти средства будут получены за счёт привлечения частных компаний, заинтересованных в этой работе.

Если Екатеринбург получит право провести «ЭКСПО-2025», то в городе будет развернута масштабная программа по улучшению городской среды.

«Это связано с транспортной инфраструктурой, с развитием города, со строительством линии метро, монорельса, парковой зоны. Всё это, конечно, пойдёт на пользу развитию региона. Тем более что это регион, как я уже сказал, для нас традиционно промышленно развитый», — пояснил президент.

Немаловажным фактором является то, что, в случае проведения «ЭКСПО-2025» в Екатеринбурге, Россия привлечет к участию в этой выставке представителей развивающихся экономик. При этом РФ готова взять на себя значительную часть расходов, связанных с этим их участием.

«В этой связи, на мой взгляд, представляется важным, что город Екатеринбург находится как раз между Европой и Азией. Он как раз, как вы обратили внимание, находится почти в центре огромной российской территории, на Урале. Мне кажется, в этом тоже есть определённое преимущество: логистика, транспорт позволяют примерно за одинаковое время добраться до этого места из различных уголков мира», — подчеркнул Путин.

В свою очередь, член комиссии Джай Чул Чой отметил, что проект проведения «ЭКСПО-2025» в Екатеринбурге пользуется серьезной поддержкой как властей РФ на всех уровнях, так и гражданского общества. В этом члены комиссии убедились сами в ходе своей работы в России.

Джай Чул Чой также отметил, что у России действительно есть потенциал для проведения подобного мероприятия.

«Наши предварительные итоги будут представлены на общем собрании в начале мая, после чего наш доклад утверждается руководством исполнительного комитета и представляется на Генеральной ассамблее всех стран-участниц. И в ноябре на Генеральной ассамблее будет решаться судьба того места, где проводится следующее «ЭКСПО», — рассказал Джай Чул Чой.