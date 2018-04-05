Москва, 5 апреля, 2018, 21:16 — ИА Регнум. В программы подготовки российских танковых экипажей к соревнованиям «Танкового биатлона» внесены существенные дополнения, сообщает 5 апреля пресс-служба Центрального военного округа.

Mil.ru Танковый биатлон

Изменения в боевой подготовке танкистов вызваны необходимостью освоения опыта, полученного в ходе военной операции Вооруженных сил РФ на территории Сирийской Арабской Республики.

Первые соревнования «Танкового биатлона» по новым правилам уже проведены в российском Центральном военном округе.

Во-первых, на отборочных этапах Всеармейского конкурса танкисты обязательно участвуют в гонке в составе взводной команды из трех танков, идущих по трассе одновременно. Результат гонки засчитывается по последнему танку взводной команды, пересекшему финишную черту.

Во-вторых, танковые экипажи взвода будут выполнять стрельбы с закрытых огневых позиций под руководством командира взвода, располагающего для наблюдения за целями беспилотным летательным аппаратом и управляющего огнем танков с помощью артиллерийской буссоли.

Как сообщало ИА REGNUM, танковый биатлон является одним из самых зрелищных видов армейских состязаний. 14 августа 2017 года российские танкисты завоевали первое место в финале эстафеты танкового биатлона, прошедшей на подмосковном полигоне в Алабино.