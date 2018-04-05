Бухарест, 5 апреля, 2018, 21:08 — ИА Регнум. В Сербии, в городе Шабац вышел в свет международный научный сборник «Румыния и румынизация сербов» (Шабац: Центар академске речи, 2018), изданный под редакцией известного сербского ученого, доктора социологии, профессора Зорана Милошевича, посвященный различным аспектам формирования румынского этноса, румынской национальной идентичности и румынского нациестроительства в XIX веке.

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Международный коллектив ученых, в том числе эксперты из Сербии, Молдавии, России и Белоруссии, убедительно показал искусственный характер формирования румынской идентичности, которая в значительной степени являлась продуктом деятельности представителей основанной иезуитами Трансильванской (Ардяльской) школы, а также греко-католического духовенства и масонских кругов Франции. После образования Румынии в процессе своей дальнейшей экспансии румынская идентичность в значительной степени подавила и поглотила традиционные идентичности населения Трансильвании, Валахии и Молдавии, а также уничтожила исконный и значительный славянский компонент в традиционной культуре населения Валахии и Молдавии.