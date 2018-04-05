Москва, 5 апреля, 2018, 18:52 — ИА Регнум. Правительство Пакистана хотело бы заключить долгосрочное соглашение о покупке основных боевых танков Т-90 российского производства, заявил 5 апреля журналистам РИА Новости глава пакистанского военного ведомства Хуррам Дастгир Хан.

Nicknamefqoff Танк Т-90

При этом, подчеркнул министр обороны Пакистана, речь идет не об одноразовой закупке, а о долгосрочных договорах по этому вопросу.

«Мы заинтересованы в танках T-90, и это будет не одноразовой покупкой, а долгосрочным обязательством», — сказал Хуррам Дастгир Хан.

Напомним, ранее официальный Исламабад неоднократно заявлял о желании развивать военно-техническое сотрудничество с Россией и изучает возможность приобретения различных российских вооружений, в том числе основных боевых танков Т-90.

Не исключено, что такое желание возникло у пакистанской стороны под влиянием сообщений о высокой боевой эффективности танков Т-90, проявленных в ходе боевых действий в Сирии, а также наличием большого количества танков Т-90 в составе вооруженных сил соседа Пакистана — Индии.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2014 года в ходе визита министра обороны России Сергея Шойгу в Пакистан было подписано соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере между Пакистаном и Российской Федерацией. В рамках этого соглашения Пакистану была поставлена партия российских ударных вертолетов Ми-35.