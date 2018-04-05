Новосибирск, 5 апреля, 2018, 18:27 — ИА Регнум. «Сейчас я нахожусь в отпуске до 20 апреля с последующим увольнением. Это мое личное решение. Почему оно принято, не могу сказать. Я сор из избы не выношу», — заявил он.

Mcx.nso.ru Василий Пронькин

Напомним, летом 2017 года после скандала с передачей в аренду Тогучинскому лесопромышленному комбинату лесного участка площадью более 250 га Василий Пронькин был снят с должности заместителя ­председателя правительства региона. Уже тогда некоторые депутаты Законодательного собрания области потребовали уволить Пронькина.

Читайте также: 258 тыс. га новосибирского леса в аренду на 49 лет: в обход губернатора?

Припоминают министру сельского хозяйства ещё несколько скандалов: запрет властей Новосибирского района на строительство распределительного центра агрохолдинга «Мираторг» и обвинения о лоббировании интересов Баганского и Карасукского элеваторов, которые в итоге стали партнёрами Объединённой зерновой компании.

Не прошли незаметно для репутации Пронькина и зерновые скандалы.

Читайте также: Новосибирские производители зерна кричат «караул»

И это не первая отставка в правительстве региона после назначения Андрея Травникова на должность врио губернатора Новосибирской области.

Читайте также: Врио губернатора Новосибирской области назначен Андрей Травников

В марте своей должности лишился врио министра ЖКХ области Евгений Ким, ещё ранее, в конце 2017 года — вице-губернатор Андрей Титков и врио министра строительства Сергей Боярский.

Читайте также: Начало положено: Травников урезал численность новосибирского правительства

Новосибирский политолог Сергей Бирюков считает, что врио губернатора региона Андрей Травников продолжает процесс «точечной селекции» и формирования собственной команды.

«Уходят областные министры, подвергавшиеся критике. Как можно предположить, в ближайшее время могут быть заменены некоторые другие министры из социально-экономического блока, который является ключевым для и.о. губернатора», — подчеркнул ИА REGNUM Бирюков.