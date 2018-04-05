Симферополь, 5 апреля, 2018, 18:18 — ИА Регнум. Захват украинскими пограничниками российского рыболовецкого судна «Норд» в Азовском море высветил совсем по-новому ситуацию вокруг РФ и её граждан. У России есть реальные доказательства участия Запада, прежде всего США и Великобритании, в развязывании террористической войны против народов мира, в том числе и собственного населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Александр Перенджиев.

Dpsu.gov.ua Российское судно Норд, захваченное украинскими пограничниками

«Во-первых, появляется опасность нового захвата наших гражданских судов со стороны украинских силовиков, что, в свою очередь, заставляет руководство пароходств, морских администраций и Черноморского флота выстраивать новую систему безопасности. Теперь необходимо согласовывать торговые, рыболовецкие и пассажирские рейсы с графиком дежурства в акватории наших военных кораблей, чаще проводить воздушную и морскую разведку внутри Азовского моря», — отметил эксперт.

Во-вторых, по его словам, с военно-политической точки зрения пленение российского рыболовецкого судна украинской стороной — это акт той самой гибридной войны против России, которая включает в себя комплексное сочетание военных, экономических, информационных, психологических, культуролого-ценностных и других методов.

«В данном случае напрямую наносится удар нашим национальным экономическим интересам и безопасности российских граждан. Полагаю, что захват российского судна украинскими силовиками, развязанная информационно-политическая провокация под условным названием «Дело Скрипаля», неудавшаяся попытка Запада провести провокацию в Восточной Гуте с применением химического оружия и обвинением в этом главы Сирии Башара Асада — звенья одной цепи. Как и заявление США о возможном нанесении удара по Дамаску и позициям сирийской армии, а также жёсткий ответ на всё это со стороны Генштаба России», — считает Перенджиев.

В этой связи необходимо также вспомнить события, которые разворачивались вокруг боёв в Алеппо, связанные с развязанной западной шумихой якобы о жестоких действиях подразделений сирийской правительственной армии совместно с российскими военными.

«Но освобождение Алеппо закончилось не только уничтожением и изгнанием боевиков, но и пленением… британских военных инструкторов! Если предположить, что подобное могло произойти и во время событий вокруг Восточной Гуты, то тогда события последних недель станет более понятны. У России есть реальные доказательства участия Запада, прежде всего США и Великобритании, в развязывании террористической войны против народов мира, в том числе и собственного населения. Поэтому для Запада, как и было отмечено на VII Московской конференции по международной безопасности, Россия страшнее терроризма. В этих условиях захват российского судна «Норд» представляет собой попытку со стороны США и их союзников втянуть нашу страну в горячую войну против Украины. Однако официальная Москва приложит все усилия, чтобы этого не случилось, и будет предпринимать попытки освобождения членов захваченного российского экипажа в основном дипломатическими методами», — полагает эксперт.

Однако он не исключает и того, что российская сторона найдёт и другие способы давления на официальный Киев в целях освобождения капитана и матросов рыболовецкого судна «Норд».

Как сообщало ИА REGNUM, уже почти две недели украинские власти незаконно удерживают экипаж рыболовецкого судна «Норд», состоящего из 10 граждан России.

Поступают сообщения о применении различного рода пыток и давления на людей.

Капитан Владимир Горбенко прямо из изолятора временного содержания попал в больницу с приступом гипертонии. На данный момент он вновь находится под стражей в ИВС. За так называемое «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из неё с целью причинения вреда интересам государства» моряку грозит тюремное заключение сроком до пяти лет. Суд рассмотрит его дело в пятницу, 6 апреля.

При этом экипажу по-прежнему не разрешают встретиться с российским консулом на Украине. МИД РФ вручил украинским представителям ноту протеста в связи с захватом «Норда».

По мнению директора Института миротворческих инициатив и конфликтологии Дениса Денисова, в данной ситуации Россия вправе использовать любые методы освобождения своих граждан.

«Россия в конкретной ситуации, ровным счётом как и в других аналогичных ситуациях, должна исходить из международного права и двусторонних соглашений, подписанных с конкретной страной. В данном случае украинская сторона в очередной раз демонстрирует пренебрежение нормами права и даже внутреннего законодательства, а представители её силовых структур подвергают задержанных пыткам и лишают их права на защиту», — отметил эксперт.