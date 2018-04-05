Симферополь, 5 апреля, 2018, 17:54 — ИА Регнум. Руководство Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов будет штрафовать подрядчиков за срыв сроков исполнения работ. Об этом 5 апреля в Симферополе заявила министр ЖКХ Крыма Марина Горбатюк.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым. Судакская крепость

По её словам, неисполнение подрядчиками договорных условий является самой актуальной проблемой при капремонте домов.

«К сожалению, подрядчики нарушают сроки исполнения контрактов, что приводит к срыву окончания капитального ремонта и, в конечном итоге, подрывает доверие крымчан к самой программе капитального ремонта. В связи с этим считаю необходимым обязать руководство Регионального фонда капремонта многоквартирных домов начать работу по предъявлению штрафных санкций к подобным подрядным организациям и подойти к решению данного вопроса со всей ответственностью и строгостью», — отметила министр.

Она также поручила директору Фонда капитального ремонта многоквартирных домов в кратчайшие сроки завершить работы на объектах, начатых в 2017 году, и ускорить передачу сметной документации подрядчиками для начала работ, запланированных на 2018 год.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце прошлого года глава РК Сергей Аксёнов в очередной раз напомнил о постоянных жалобах крымчан на то, что они сдают деньги, а управляющие компании их используют нецелевым образом.

«На полуострове до сих пор нет нормального контроля за работой управляющих компаний, поэтому крымчане зачастую вынуждены обращаться в суды. Нередко жильцы оказываются более грамотными, чем сотрудники уполномоченных органов, которые заняты проверкой деятельности управляющих компаний», — подчеркивал Сергей Аксёнов, пообещав подключить правоохранительные органы.

Ранее он также заявлял, что общая система взимания платы с жильцов многоквартирных домов не учитывает особенностей Крымского региона.

«В домах для военнослужащих маленького посёлка Багерово давно протекают крыши, а плановый ремонт у них стоит на 2034 год. Понятно, что эти дома не доживут до этого срока и развалятся. Многие жители ремонтируют за свой счёт крыши и подъезды, поскольку в принципе не могут больше ждать. Логично, что после этого они говорят, что не будут платить в Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов РК», — объяснял ситуацию глава крымского правительства.

Позже гендиректор Регионального фонда капремонта многоквартирных домов РК Валерий Стахнев констатировал в середине февраля этого года, что в капремонте нуждаются более 10 тысяч многоквартирных домов полуострова, но из-за низкого уровня оплаты взносов со стороны жильцов денег ни на что не хватает.

«В краткосрочную программу включено 870 видов работ по 348 домам на сумму 1,8 млрд рублей. Для осуществления капитального ремонта всех включенных в список 10 333 домов, по нашим расчётам, необходимо 133 млрд рублей. Даже если все жильцы полностью оплатят взносы при тарифе 6,16 рублей, мы соберём 30−40% от общего количества. Остальные 60% — точно понадобится компенсировать за счёт софинансирования», — говорил специалист.

Также напомним, что в начале марта в многоквартирном доме в Симферополе, на Балаклавской, 81, в старом неисправном лифте погибла женщина с маленьким ребёнком. Последующие проверки по факту происшествия обнажили множество проблем в этом направлении.

Директор АНО «ЖКХ контроль РК» Анатолий Петров сообщил ИА REGNUM, что в Крыму подлежат замене около 2400 лифтов. Власти РК пообещали в одном только Симферополе заменить к 2019 году более двух тысяч лифтов.