Майкоп, 5 апреля, 2018, 17:41 — ИА Регнум. Повышение конкуренции на различных товарных рынках необходимо — это даст снижение цен и повышение качества товаров, что особенно важно для социально значимых направлений. Об этом сказал глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов по итогам участия в заседании Государственного Совета Российской Федерации, которое 5 апреля провел президент Владимир Путин. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского правительства, заседание было посвящено приоритетным направлениям деятельности субъектов РФ по содействию развитию конкуренции в России и выполнению Национального плана развития конкуренции в РФ на 2018 — 2020 годы.

Пресс-служба правительства Республики Адыгея Госсовет РФ

Владимир Путин, открывая заседание, назвал справедливую и честную конкуренцию базовом условием для экономического и технологического развития, залог обновления страны, её динамичного движения вперёд во всех сферах жизни.

«Для прорывного развития страны критически важно обеспечить экономические свободы, высокий уровень конкуренции. Многое здесь зависит от властей, однако ответственность за формирование делового климата, культуры предпринимательства и честной конкуренции несет и сам бизнес. Национальным планом на 2017−2020 годы обозначены конкретные отрасли и показатели развития конкуренции в них. Такие же предметные ориентиры нужно определить для каждого региона», — сказал глава государства.

Глава государства считает: необходимо менять управленческую логику, реализовывать проконкурентные подходы в деятельности органов власти, повышать эффективность управления государственным и муниципальным имуществом, упразднить процесс картелизации конкурентных сфер экономики, которые подрывают предпринимательскую инициативу. Владимир Путин также поставил задачу расширить доступ малого бизнеса и социально ориентированных НКО к выполнению государственных и муниципальных заказов и услуг.

На заседании его участники определили основные направления работы органов власти всех уровней по содействию развитию конкуренции. Принято решение в срок до 1 июля 2018 года утвердить планы мероприятий по развитию конкуренции в отраслях экономики, единую дорожную карту с учетом актуализации стандарта развития конкуренции в субъектах РФ. Также должны быть разработаны региональные планы мероприятий дорожной карты по развитию конкуренции в каждом субъекте.

Глава Адыгеи по итогам заседания Госсовета отметил, что рост числа компаний и предложений на рынке приведет к тому, что в конкурентной борьбе за потребителя компании начнут снижать цены и повышать качество своих товаров, особенно это важно на социально значимых рынках.

«В республике мы достигли определенных результатов в развитии конкуренции. Однако нас не устраивают абсолютные цифры по ряду показателей. Проанализировав поставленные сегодня главой государства задачи, мы продолжим реализацию мероприятий в рамках Национального плана развития конкуренции в РФ. Считаю, что в Адыгее мы обязаны создать для этого должные условия, они станут фундаментом для повышения качества жизни населения», — сказал Мурат Кумпилов.