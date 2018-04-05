Новокузнецк, Кемеровская область, 5 апреля, 2018, 11:37 — ИА Регнум. Представитель Сибирской генерирующей компании (СГК) Дарья Старцева с Кузнецкой ТЭЦ претендует на роль дублёра руководителя комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов администрации Новокузнецка в рамках конкурса «Дублер-НК». Как сообщает отдел по связям с общественностью СГК, инженер-химик Кузнецкой ТЭЦ Дарья Старцева занимается охраной окружающей среды и в рамках своих профессиональных обязанностей и по зову сердца, поэтому выбрала экологическое направление конкурса «Дублер-НК» осознанно. Она активист «Зеленой дружины СГК», дважды становилась победителем областного конкурса «Семья. Экология. Культура».

Дарья Старцева

«Проект «Дублер-НК» учит ответственности за место, в котором мы живем, — ­ уверена Даша. ­ ­ — У молодежи много идей и, возможно, мы посмотрим на городские проблемы под иным углом зрения, сможем подсказать новые решения, в том числе в сфере экологии».

Старцева считает, что необходимо повышать престиж активистов «зелёного движения». Среди основных задач ее «предвыборной программы» — ­ раздельный сбор мусора, переработка вторсырья, организация мест для выгула собак. Городской конкурс «Дублер-НК» проводится в несколько этапов: отборочный тур, обучающие программы и конечная цель — работа дублёров на конкретных участках в аппарате администрации города. На один день молодежные активисты заменят действующих сотрудников и руководителей отделов, включая главу города. В результате конкурсного отбора из дублеров сформируют Молодежную администрацию, которая будет реализовывать собственные социальные проекты.