Киев, 5 апреля, 2018, 17:27 — ИА Регнум. Украинские эксперты и политики активно обсуждают принятие верховной радой в первом чтении президентского законопроекта № 8068 «О национальной безопасности Украины». Ожидается, что комитет рады по вопросам национальной безопасности и обороны рассмотрит до 1 тыс поправок к документу. Предположительно в мае доработанный законопроект будет вынесен на голосование во втором чтении.

Симон Петлюра

В свою очередь политический эксперт Олег Голубенко призвал раду изменить схему госзакупок для армии, чтобы снизить уровень коррупции.

«В Украине есть целый ряд злоупотреблений в сфере закупок. Мы всегда славились способностью закупать ненужные вещи или нужные, но некачественные. У нас на этом построена система государственной власти. Люди приходили к власти для того, чтобы иметь доступ к ресурсам государства, чтобы тратить деньги и зарабатывать на свои кампании. Есть желание (у властей) оставить это (госзакупки в сфере обороны) в тайне. Но есть практика стран НАТО, которая показывает, что можно найти определенный баланс между общественным контролем и интересами национальной безопасности, гостайной», — сказал Голубенко 5 апреля в эфире канала «112 Украина».

Кроме того, вице-спикер парламента, депутат от фракции «Самопомощь» Оксана Сыроид отметила «ужасное наполнение» закона о нацбезопасности.

«К сожалению, международные партнеры стали заложниками очередного мошенничества. Будем подавать поправки. К сожалению, этот законопроект невозможно изменить в лучшую сторону. Мы предложили законопроект, который действительно отвечает интересам национальной безопасности. Но, к сожалению, этому залу не нужен закон о нацбезопасности, им нужно просто воровать деньги», — сказала Сыроид 5 апреля в кулуарах рады.

При этом депутат, замглавы фракции «Народный фронт», член комитета рады по нацбезопасности и обороне Андрей Тетерук прогнозирует, что уже через месяц у комитета появится «сформированная позиция по этому законопроекту».

«Дискуссионными были нормы по СБУ. Но мы видим, что служба остается под контролем парламента… Мы приняли постановление, которое позволяет комитету (комитету рады по вопросам нацбезопаснсоти и обороны) доработать все те слабые места, которые другим депутатам кажутся важными. Начинается двухнедельный термин подачи поправок. Морально мы готовы рассмотреть любое количество правок, которые бы улучшили этот законопроект. Бороться с никчемными правками мы можем… Мы сделаем все возможное, чтобы наполнить законопроект всеми смыслами… Мы сделаем его действенным механизмом по приближению Украины к стандартам НАТО», — сказал Тетерук в кулуарах рады.

В то же время депутат, глава фракции «Радикальная партия» Олег Ляшко процитировал главного атамана войска и флота Украинской народной республики (1917−1920 годы) Симона Петлюру: «Государство — выше партии, нация — выше классов».

«Именно этим принципом должен руководствоваться парламент, когда речь идет о национальной безопасности. Мы должны понимать, что никто не защитит Украину, если мы сами этого не сделаем. Надо работать над усилением не только военной мощи, но и экономической, энергетической, продовольственной и экологической безопасности нашей страны. Также важно делать все возможное для усиления международного фронта. Нужно напомнить европейцам, что украинцы защищают не только собственные границы, но и мир во всей Европе. Поэтому они должны приложить все усилия для восстановления территориальной целостности Украины», — отметил Ляшко на своей странице в Фейсбуке.

Как сообщалось, Рада в первом чтении поддержала за основу президентский законопроект № 8068 «О национальной безопасности Украины». Документ предусматривает, что объем расходов на финансирование развития оборонно-промышленного комплекса Украины должен составлять не менее 0,5% ВВП и не менее 5% ВВП в год на сектор безопасности и обороны. Кроме того, документ определяет движение Украины в НАТО и ЕС. В тексте законопроекта прописаны условия функционирования государства в условиях военного конфликта и военного положения. Министром обороны Украины и его заместители будут гражданскими лицами (не военными, как сейчас).