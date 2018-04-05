Ставрополь, 5 апреля, 2018, 16:57 — ИА Регнум. Генеральный директор Корпорации развития Ставропольского края задержан в Краснодарском крае. Информацию о задержании ИА REGNUM 5 апреля подтвердили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дело

В Следственных органах также пояснили, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Это пока вся официальная информация.

Между тем, по данным «Ставропольской правды», задержание гендиректора Корпорации развития Ставрополья связано с расследованием уголовного дела, по которому проходит первый заместитель министра экономического развития Ставрополья Елена Кильпа. Речь идет о заключении 10-миллионного контракта между краевым минэкономразвития, лично Еленой Кильпа, и «Корпорацией развития Ставропольского края» при фактической стоимости работ в 950 тыс. рублей, пишет издание. Сама Кильпа в конце марта по решению суда была помещена под домашний арест.

Гендиректор Корпорации развития был задержан перед его вылетом на отдых в Турцию. После задержания ему стало плохо с сердцем, по последним данным, он доставлен в больницу в Ставрополе.

Отметим, что Корпорация развития Ставропольского края создана правительством Ставропольского края 12 октября 2015 года. Пост гендиректора Корпорации развития Ставропольского края занимает Заур Абдурахимов.