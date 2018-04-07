Москва, 8 апреля, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 8 апреля, в России отмечают День сотрудников военных комиссариатов. Праздник учредили в 2006 году, хотя сами военкоматы появились почти сразу после революции 1917-го года.

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Первые военные комиссариаты появились в Советской России в 1918 году. Основой их создания стал «Декрет об учреждении волостных, уездных, губернских и окружных комиссариатов по военным делам», принятый Совнаркомом 8 апреля. Деятельность военкоматов позволила в кратчайшие сроки создать укомплектовать Красную Армию.

Важную роль сыграли военкоматы и в годы Великой Отечественной войны. Благодаря их деятельности уже в первые дни войны удалось провести мобилизацию личного состава и техники из народного хозяйства. В годы войны сотрудники военкоматов призвали в Красную Армию более 30 млн человек, поставили тысячи единиц техники и обеспечили военное обучение граждан.

Сейчас военные комиссариаты выполняют различные задачи — подготовка молодежи к военной службе, учет мобилизационных людских и транспортных ресурсов, планирование мобилизации на территории субъектов Российской Федерации, а также организация и проведение призыва граждан на военную службу.

В 2006 году президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым День сотрудников военных комиссариатов приобрел официальный статус, но не стал обязательным выходным.