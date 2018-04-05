Ярославль, 5 апреля, 2018, 16:08 — ИА Регнум. В индустриальном парке «Новоселки» завершен очередной этап строительства крупного оптово-распределительного центра для федерального ритейлера «Х5 Ритейл», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Максим Авдеев

Соглашение о реализации проекта по строительству логистического центра подписано между ООО «ОРЦ «Ярославль», входящим в ГК «Ромекс групп», и региональным правительством в 2017 году. Региональная корпорация развития предложила инвестору площадку в индустриальном парке «Новоселки», удобную с точки зрения географического расположения, наличия развитой транспортной и инженерной инфраструктуры.

Общая стоимость проекта — порядка 2 миллиардов рублей. Объект площадью 36 900 квадратных метров расположен на участке размером 9,91 гектара. На сегодняшний день закрыты тепловые контуры зданий и введена в эксплуатацию котельная. Заключены договоры на подключение объекта к водоснабжению, электроэнергии и другим коммуникациям, ведутся строительно-монтажные работы в здании складского комплекса и монтаж внутренних инженерных сетей.

«Здесь прекрасная логистическая площадка, необходимая инженерная инфраструктура, удобные транспортные потоки внутри региона и в близлежащие области. Мы оказываем инвестору содействие в решении всех организационных вопросов. Благодаря этому строительство ведется быстрыми темпами, и уже летом этого года объект будет сдан», — сказал заместитель председателя правительства области Максим Авдеев.

Как заявил руководитель проекта Сергей Демьянчук, несмотря на погодные условия, строительство объекта завершится в заявленные сроки и уже в августе его планируют сдать в эксплуатацию.

Логистический центр позволит создать условия для качественного хранения при специальных температурных режимах до 57 тонн различных продуктов питания, которые будут распространяться по сети продуктовых магазинов «Х5 Ритейл». Планируется, что обслуживать оптово-распределительный центр будут 250 сотрудников.