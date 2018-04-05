Ярославская область, 5 апреля, 2018, 16:14 — ИА Регнум. Власти и жители Борисоглебского района Ярославской области удивлены планами закрыть районный суд и перевести его в Ростов Великий. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Борисоглебский-район.рф Поселок Борисоглебский

Глава района Владимир Попов не знал о том, что решение уже принимается в законодательной плоскости.

«Это все вилами по воде писано. Где-то полгода назад поднимали вопрос о переносе суда и налоговой в Ростов, но больше об этом не заговаривали. Я считаю, что такие вопросы надо обсудить с главами администраций, а потом уж выносить на областной уровень. Думаю, что это пока просто слухи», — сказал корреспонденту ИА REGNUM глава Борисоглебского муниципального района Владимир Попов.

Председатель общественной палаты Борисоглебского района Наталья Соловьева говорит, что это ухудшит качество жизни жителей района.

В Ростов перевели музей с его 15 000 экспонатов, которые собирались долгие годы. Там же оказалась служба судебных приставов, военкомат и руководство почты. Почтовики сокращают количество операторов, и даже заплатить коммунальные платежи все труднее», — сказала корреспонденту ИА REGNUM Наталья Соловьева.

Соловьева отметила, что в районе много деревень, откуда поездка до Ростова и обратно обойдется в 200−300 рублей на одного человека, то есть правосудие будет менее доступно сельским жителям. Ведь в суд люди обращаются по многим вопросам — земельным, трудовым, жилищно-коммунальным и так далее. Председатель общественной палаты Борисоглебского района выразила надежду, что решение о переносе суда не окончательное, и областные власти обсудят его с жителями.

Впервые от вас слышу о таком намерении. Никто не предлагал обсудить, выяснить в чем проблема и найти решение. Нам такой перенос будет очень неудобен — зачем ездить в другой город? И что мы сэкономим на этом? Ведь здание суда уже есть, штат есть, ничего строить не надо. Люди спокойно работают. Что мы получим хорошего от такого перевода?», — сказал корреспонденту ИА REGNUM глава администрации Борисоглебского сельского поселения Николай Яблоков.

В 2012 году в Борисоглебском, несмотря на многочисленные протесты жителей, был закрыт роддом.