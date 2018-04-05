Москва, 5 апреля, 2018, 15:55 — ИА Регнум. Цены на нефть 5 апреля успокоились и вошли в фазу консолидации, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

drpepperscott230 Нефть

Сегодня баррель североморского сырья Brent торгуется по $68,02 и не демонстрирует изменений по сравнению с уровнями старта сессии. «Бочка» легкой техасской нефти WTI стоит $63,26 (-0,2%).

«В опубликованном накануне отчете минэнерго США указывается, что запасы черного золота за неделю заметно сократились вопреки ожиданиям роста на 1,6 млн баррелей в среднем», — сказал эксперт.

Запасы бензина снизились, что неудивительно — сезон активных передвижений начинается, и спрос на топливо должен расти. Запасы дистиллятов символически выросли.

«Если подробнее, то запасы нефти, по наблюдениям ведомтсва, упали на прошлой неделе на 4,6 млн баррелей и составили 425,3 млн баррелей. Запасы бензина понизились на 1,11 млн баррелей, запасы дистиллятов расширились на 0,537 млн баррелей», — привела цифры Бодрова.

Для рынка было важно увидеть компоненты загруженности НПЗ (+0,7%, выше ожиданий) и параметры добычи (10,460 млн баррелей в сутки против 10,433 млн баррелей в сутки на прошлой неделе).

«В целом, в котировках черного золота уже учтены все поступившие на этой неделе новости, и если никаких стрессов не случится, до конца недели особенных колебаний тут не будет», — полагает эксперт.

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