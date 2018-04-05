Москва, 5 апреля, 2018, 15:52 — ИА Регнум. Ордена Ушакова тяжёлый авианесущий крейсер (ТАВКР) «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» создавался под иные, нежели авианосцы, задачи. Так ответил на критику «экспертов» американского издания The National Interest бывший заместитель главнокомандующего ВМФ России Игорь Касатонов.

Ministry of Defence Тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов»

Ранее сообщалось, что ТАВКР «Адмирал Кузнецов», по версии американского издания, попал в пятёрку «худших» авианосцев, когда-либо спущенных на воду во всем мире. По мнению аналитиков издания, боевой российский корабль обладает такими недостатками, как плохое качество строительства, слишком короткая взлетная полоса и высокая стоимость ремонта.

«Наш авианосец выполняет другие функции, не являясь орудием нападения или других агрессивных целей. Он был предназначен для обеспечения боевой устойчивости и развёртывания наших ракетных подводных лодок», — сказал в эфире телеканала НСН Игорь Касатонов.

Добавим, в пятёрку «антирейтинга» также попали британский авианосец Eagle, американский Ranger, японский Kaga, французский Bearn.

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Напомним, в состав ВМФ РФ входит один авианесущий крейсер — «Адмирал Кузнецов». Он был заложен на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве в 1982 году, его сдали в 1990 году. ТАВКР принимал участие в операции российских Вооруженных сил (ВС) против международных террористов в Сирии.

Следует отметить, что корабль проходит в настоящее время модернизацию, которая продлит срок его службы на 20 лет.

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