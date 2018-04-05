Ярославль, 5 апреля, 2018, 15:48 — ИА Регнум. В Ярославле на Советской площади прошли одиночные пикеты против утилизации в Ярославской области мусора из Москвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Всего на площадь пришло около 20 человек, около десятка взяли в руки плакаты, предложенные лидером коммунистов Александром Воробьевым.

Одиночный пикет в Ярославле

Прессе и ярославцам Воробьев заявил, что объяснение о том, что машины с московскими номерами возят ярославский мусор, не соответствуют действительности.

«Я лично разговаривал с водителями, с охранником полигона «Скоково» — они подтвердили мне, что мусор третий день везут из Москвы. У меня есть записи этих разговоров. Ярославские машины шли прямо на полигон, а московские после взвешивания. Огромные машины с прицепами — такие не нужны, чтобы привезти мусор из Ярославля», — сказал Александр Воробьев.

Одна из участниц пикета рассказала, что видела переполненный полигон в Угличе.

«Вчера я была на полигоне под Угличем, там куча мусора высотой в половину здания администрации области. Местные жители мне сказали, что еще недавно ее не было», — рассказала участница пикета Анна Головина.

Александр Воробьев заявил, что будет требовать рассмотрения вопроса на заседании областной думы. Конечной целью он видит отказ от утилизации мусора из столицы в Ярославской области.