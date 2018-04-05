Киев, 5 апреля, 2018, 15:53 — ИА Регнум. Сегодня, 5 апреля, парламент Украины поддержал за основу президентский законопроект № 8068 «О национальной безопасности Украины». Документ предусматривает, что объем расходов на финансирование развития оборонно-промышленного комплекса Украины должен составлять не менее 0,5% ВВП и не менее 5% ВВП в год на секторы безопасности и обороны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

При этом в документе прописаны полномочия и структура управление сил безопасности и обороны. Так, президент Украины как верховный главнокомандующий руководит всеми силами безопасности и обороны. Он объявляет войну и вводит военное или чрезвычайное положение, принимает решение о всеобщей или частичной мобилизации, издает приказы, директивы по вопросам обороны, возглавляет Совет национальной безопасности и обороны, назначает и освобождает секретаря СНБО и его заместителей, назначает/освобождает высшее командование ВСУ (по рекомендациям главнокомандующего).

Кроме того, документ определяет движение Украины в НАТО и ЕС. В тексте законопроекта прописаны условия функционирования государства в условиях военного конфликта и военного положения. Министром обороны Украины и его заместители будут гражданскими лицами (не военными как сейчас).

«Министр обороны Украины назначается на должность Верховной Радой Украины по представлению президента Украины из числа гражданских лиц. Первый заместитель министра обороны Украины и заместители министра обороны Украины назначаются из числа гражданских лиц», — говорится в статье 15 документа.

В свою очередь, депутат, лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко раскритиковала президентский законопроект. По ее словам, в законопроекте главными принципами определено сохранение национальных интересов, но при этом в документе отсутствуют такие основы национальной безопасности как жизнь, здоровье, безопасность, достоинство и неприкосновенность человека.

«Именно с этого нужно выходить, чтобы всеобъемлюще составить этот закон… Нормы законопроекта, который внес глава государства, изложены хаотично и эклектично, отдельные статьи противоречат друг другу, а также противоречат другим законам и Конституции Украины», — сказала Тимошенко, 5 апреля с трибуны рады.

При этом секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов уточнил, что законопроект о нацбезопасности разработан в тесном взаимодействии с экспертами НАТО, ЕС и США.

«Реформы, предусмотренные в законе, укрепят сектор безопасности и обороны Украины. Они должны обеспечить сохранение украинской государственности в условиях современных угроз, и, прежде всего, агрессии со стороны Российской Федерации», — сказал Турчинов.

По его словам, проект закона приводит регулирование деятельности органов сектора безопасности и обороны в соответствии с нормами и стандартами НАТО.

«Прежде всего, речь идет о системе управления и руководства Вооруженными Силами, другими органами сектора безопасности и обороны. Это повысит их способность противостоять современным угрозам», — добавил Турчинов.

В то же время депутат от фракции «Самопомощь» Тарас Пастух считает, что президентский законопроект отдаляет Украину от стандартов НАТО и закрепляет советские традиции управления силовыми структурами.

«Законопроект президента гарантирует безопасность действующей власти от своего народа. Он гарантирует советскую модель управления в Вооруженных Силах и в целом секторе безопасности, где человек служит государству, а не государство служит человеку. Это точно не натовский стандарт. С таким подходом Украина никогда не сможет стать полноценным членом Альянса и всегда будем один на один с многовековым врагом — Россией», — сказал Пастух.

В свою очередь депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Иван Винник опроверг обвинения «Самопомощи» в том, что законопроект направлен на защиту власти от народа.

«Этот законопроект призван защитить государство, гражданина и любого человека, который находится на территории нашего государства… Мы рассматриваем закон о нацбезопасности, чтобы усилить мотивацию наших западных партнеров, чтобы предоставить украинской дипломатии и президенту дополнительные аргументы в просьбе обеспечить вступление Украины в НАТО», — сказал Винник.

Он также предложил доработать президентский законопроект с учетом предложений альтернативного законопроекта о нацбезопасности, который разработан фракцией «Самопомощь».

"Включен пункт, согласно которому парламентский контроль за СБУ полноценно реализуется Верховной Радой Украины в порядке ст.89 Конституции. Соответствующие изменения будут внесены ко второму чтению в текст ст.2 ч.6 законопроекта», — подытожил Винник.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта вице-спикер парламента, депутат от фракции «Самопомощь» Оксана Сыроид обвинила президента Петра Порошенко в попытке сдать Украину России.

Напомним, в марте президентский законопроект о нацбезопасности раскритиковали посол США Мари Йованович, глава представительства ЕС на Украине Хью Мингарелли, глава представительства НАТО на Украине Александр Винников, глава Консультативной миссии Евросоюза на Украине Кястутис Ланчинскас. В частности, в своем письме западные чиновники отметили, что документ не предусматривает парламентского контроля за деятельностью СБУ. А это — одно из главных требований НАТО. Также они критикуют положение о Ставке Верховного Главнокомандующего, которое якобы не соответствует стандартам и принципам НАТО и может негативно повлиять на гражданский контроль.