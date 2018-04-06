Москва, 7 апреля, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 7 апреля, в России отмечают день рождения Рунета. Праздник основали в честь первого официального представления России в интернете.

Dmitry Rozhkov Логотип Премии Рунета

С 1991 года ресурсы Российской Федерации располагались в зоне SU и международных доменах. После распада СССР появилась необходимость зарегистрировать отдельные домены для независимых государств.

4 декабря 1993 года состоялась встреча представителей крупнейших провайдерских компаний России, на которой подписали Соглашение «О порядке администрирования зоны .RU». Благодаря этому документу Россия получила право официального представления в сети. Спустя несколько месяцев, 7 апреля 1994 года, в сети зарегистрировали домен RU и внесли его в базу данных как национальный домен верхнего уровня.

Сам же термин «Рунет» придумал весной 1997 года автор одной из первых регулярных русскоязычных сетевых колонок «Мысли Великого Дяди» Раффи Асланбеков. Он внедрил это слово в кругу своего русскоязычного интернет-культурного общения, где слово быстро вошло в обиход. И хотя некоторая часть пользователей критиковала такое название, считая его неблагозвучным, в 2001 году слово попало в орфографический словарь Российской академии наук.

В 2009 году в России появился еще один домен — рф. Это первый во всемирной сети домен, при написании которого используют только кириллицу. Изначально регистрация в этой зоне была открыта только для госструктур и торговых знаков. Через год её сделали открытой для всех.

Напомним, всемирная сеть появилась в 1969 году, однако долго оставалась закрытой — её использовали военные и учёные. Эпоха более активного пользования интернетом началась в 1991 году. Именно тогда Тим Бернерс-Ли создал язык разметки HTML, универсальные идентификаторы ресурса URL, протокол HTTP и другие неотъемлемые составляющие современного интернета. Спустя еще два года появился первый графический браузер «Мозаик», который и привлёк миллионы пользователей во всемирную сеть.