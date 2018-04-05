Киев, 5 апреля, 2018, 15:35 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко заявил о переформатировании так называемой «антитеррористической операции» (АТО): вместо нее Киев начнет «операцию объединенных сил» (ООС). Журналистам Порошенко пообещал подписать соответствующий указ в мае 2018 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

«Дата будет в мае, так как мы переходим к новому формату защиты страны», — сказал Порошенко, уточнив, что Киев видит «резкий рост угрозы с востока».

Именно поэтому якобы необходимо вводить новые меры. Ранее в январе украинский парламент принял закон о реинтеграции Донбасса и Порошенко поручил силовикам подготовить предложения по смене формата операции в регионе.

Речь шла о том, что «антитеррористическая операция» заканчивается, а начнется вместо нее «военная». Порошенко также напомнил, что, согласно закону о реинтеграции Донбасса, внедряются «более новые меры по применению вооруженных сил».

В частности, президент добавил, что после смены режима возглавлять военную операцию в Донбассе будет руководство вооруженных сил Украины.

Командующим объединенных сил в Донбассе с 6 марта стал генерал-лейтенант Сергей Наев, Порошенко уже представил его военным.

Напомним, в законе о реинтеграции Донбасса («Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях») Донецкая и Луганская народные республики названы «временно оккупированными территориями», а Россия квалифицируется как «страна-агрессор».

Кроме того, президенту Украины предоставляется право на использование вооруженных сил внутри страны без согласия парламента. Речь идет и о «неподконтрольных Киеву» территориях, то есть и в Донбассе.

Также Украина создает объединенный оперативный штаб вооруженных сил страны для контроля за всеми силовиками и военно-гражданскими администрациями в зоне конфликта.