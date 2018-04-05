Москва, 5 апреля, 2018, 15:32 — ИА Регнум. Нефть торгуется с понижением с начала недели на фоне нарастающего напряжения между США и Китаем. Возможность торговой войны ставит под угрозу устойчивость мирового спроса на энергоресурсы, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Владимир Хоменко.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«После того, как Китай предпринял первые ответные меры и увеличил таможенные пошлины 2 апреля, нефть марки Brent рухнула до отметки $67,40 за баррель.

Второе сильное снижение до уровня $66,55 рынок нефти пережил 4 апреля, опять же после того как Китай расширил список товаров ввозимых из США, тем самым увеличив встречные тарифы общим объемом в $50 млрд», — пояснил эксперт.

Однако поддержку котировкам оказал отчет о сокращении запасов сырой нефти от минэнерго США, в котором говорилось о снижении показателя на 4,6 млн баррелей.

Тем не менее, в центре внимания игроков остаются действия Вашингтона в сторону Китая, инвесторы внимательно наблюдают за данными событиями.

«Технически, цена во второй раз не смогла преодолеть максимум декабря 2017 года и торгуется ниже уровня $68,20, который на данный момент является локальным сопротивлением», — отметил Хоменко.

Хотя и рано говорить о формировании двойной вершины таймфрейма D1, но фундаментальные факторы всё-таки могу повлиять на её образование, что неминуемо отправит цены на нефть в сильную коррекцию в район $57,40 за баррель.

«Но это достаточно долгосрочная цель, а в ближайшее время можно ожидать движения к минимуму февраля, где цена торговалась на уровне $61,60 за бочку нефти марки Brent», — полагает эксперт.

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