Москва, 5 апреля, 2018, 15:25 — ИА Регнум. Рубль 4 апреля показывал отрицательную динамику за счет снижения котировок на рынке нефти, при этом рост объема валютных интервенций Минфина РФ не оказал существенного влияния на изменение стоимости курса, поскольку был учтен рынком заранее, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Сергей Борисов.

Рубль

«5 апреля доллар котируется в центре буферной зоны 57 — 58 рублей, торгуясь ближе к экватору, в этом коридоре пара USDUB находится c начала месяца.

Сегодня факторов, способных оказать давления на рубль нет, цена продолжит находиться во флэте до тех пор, пока не появятся фундаментальные или экономические драйверы», — отметил эксперт.

До 6 апреля на глобальном валютном рынке может быть приглушенная торговля в ожидании важной статистики по безработице в США.

«В фокусе внимания на этой неделе остается важнейший для мировых рынков пятничный релиз о занятости и безработице США. По прогнозам сильных изменений не ожидается, но в целом стоит рассчитывать на укрепление USD, так как данные вышедшие от процессинговой компании ADP в среду, показали рост рабочих мест по сравнению с данными в марте», — пояснил Борисов.

Если взглянуть со стороны технического анализа, то на малых тайм-фреймах, можно увидеть восходящий равноудаленный канал или по другому, «бычье» направление на паре USD/RUB.

«Скользящие средние со всеми периодами, как и основные осцилляторы, сообщают о намерении сохранения покупок. Однако пока пара USDRUB не покинула пределы зоны 57−58 рублей, делать ставку на среднесрочный рост преждевременно», — считает эксперт.

Читайте также: Рубль медленно дрейфует к 60