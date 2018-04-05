Москва, 5 апреля, 2018, 15:24 — ИА Регнум. Госдума запросит у правительства РФ информацию о соблюдении авиаперевозчиками установленного порядка реализации субсидированных авиабилетов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 апреля, соответствующее протокольное поручение депутаты приняли на пленарном заседании.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт

С инициативой запросить информацию у правительства выступил первый зампредседателя комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Иван Абрамов (ЛДПР). В частности, по его словам, от жителей дальневосточных регионов поступают многочисленные жалобы на отсутствие в продаже субсидированных авиабилетов.

«Граждане жалуются на действия авиакомпаний, которые, по их мнению, намеренно ограничивают поступление в продажу льготных авиабилетов, что в итоге приводит к возникновению социальной напряженности», — объясняет Абрамов.

Так, по его словам, льготных авиабилетов авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия» с 4 апреля нет в Южно-Сахалинске, Петропавловске-Камчатском, Магадане, Владивостоке, Хабаровске и Якутске. Авиаагентства при этом заявляют, что в продаже нет билетов по льготному тарифу для дальневосточников.

«Причиной сложившейся ситуации является значительное сокращение в текущем году финансирования программы субсидирования авиабилетов между городами Дальнего Востока и европейской частью РФ. Как итог — годового запаса субсидий на программу льготных авиаперелетов хватило на несколько дней. Это свидетельствует о недостатке финансовых лимитов в рамках программы субсидирования авиаперевозок с Дальнего Востока: только для основного российского авиаперевозчика — «Аэрофлота» — объем такого финансирования сократился на 40%», — отмечает автор протокольного поручения.

Он планировал поручить двум профильный комитетам Госдумы запросить соответствующую информацию у правительства. В частности, по предложению Абрамова, комитет Госдумы по транспорту и строительству должен уточнить у правительства порядок реализации льготных авиабилетов, а комитет Госдумы по бюджету и налогам — узнать о планах изменения федерального бюджета для увеличения объема средств, которые пойдут на субсидирование воздушных перевозок.

Однако, как заявил в ходе пленарного заседания глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»), в федеральном бюджете на 2018 год финансирование программы не сокращалось.

«Никакого сокращения по этой программе нет. Более того, за 2017 год на нее был предусмотрен 3,1 млрд рублей, а выбрано было только 2,9 млрд рублей. То есть 93%, 7% не были выбраны до конца года. На 2018 год с учетом значимости темы количество средств, выделяемых на данные цели, оставляет 3,4 млрд рублей. То есть сумма увеличена по сравнению с тем, которая была запланирована и не была выбрана в 2017 году», — отметил Макаров.

В связи с этим депутаты запросят у правительства только информацию о порядке реализации субсидированных авиабилетов.