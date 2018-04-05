Москва, 5 апреля, 2018, 15:18 — ИА Регнум. Атомная подводная лодка условного противника обнаружена и уничтожена в Баренцевом море. В учениях участвовал ракетный крейсер Северного флота (СФ) «Маршал Устинов», сообщил 5 апреля журналистам начальник пресс-службы СФ Вадим Серга.

Mil.ru Ракетный крейсер ВМФ России «Маршал Устинов»

Операция прошла на полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море. В ходе учений отработаны задачи по взаимодействию крейсера с подводными лодками и авиацией.

Так, координаты «вражеской» субмарины экипаж определил, взаимодействуя с вертолетами Ка-27ПС. Затем цель была атакована всеми средствами поражения.

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В качестве условного противника выступил один из стратегических подводных ракетоносцев СФ. На «Маршале Устинове» субмарину засекли с помощью модернизированного гидроакустического комплекса с буксируемой антенной.

После обнаружения подлодки на корабле объявили боевую тревогу, экипаж привел в боевую готовность бортовое противолодочное оружие.

Боевые упражнения в Баренцовом море продлятся несколько дней. Экипаж отработает задачи по противовоздушной обороне и произведет учебные стрельбы.