Вашингтон, 5 апреля, 2018, 15:20 — ИА Регнум. Боевые технологии с использованием искусственного интеллекта отказались создавать для Пентагона сотрудники корпорации Google, пишет 4 апреля газета The New York Times.

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Для подтверждения своих намерений свыше 3,1 тысячи сотрудников компании направили в военное ведомство коллективное письмо с просьбой аннулировать их работу в рамках проекта Maven.

«Мы считаем, что Google не следует заниматься военным бизнесом. Поэтому мы просим аннулировать Project Maven, а также подготовить, опубликовать и обеспечить выполнение ясной и точной политики, согласно которой, Google и его подрядчики никогда не будут создавать боевые технологии», — цитирует газета текст письма.

Из сообщения следует, что военные планировали привлечь инженеров и программистов к созданию искусственного интеллекта для повышения точности наведения боевых беспилотников. Однако, обратили внимание общественности представители Google, конфликт между компаниями и федеральным правительством США носит культурологический характер.

Старт проекту Maven, отмечают в издании, был дан в июне 2017 года. По замыслу его авторов, военные планировали исключить человеческий фактор из управления беспилотными аппаратами.

По данным специалиста из исследовательского Центра новой американской безопасности Грегори Аллена, подобные технологии уже были задействованы во время проведения операций против «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в декабре 2017 года.

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