Воронеж, 5 апреля, 2018, 15:17 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации введен 5 апреля в Калачеевском районе Воронежской области из-за паводка. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС.

Павел Ищенко ИА REGNUM Весна в Воронеже

По данным спасателей, на 09:00 5 апреля в Калачеевском районе, из-за резкого подъема воды в реке Подгорная под водой оказались 383 подворья, 87 частных домов. Если еще накануне в МЧС говорили, что эвакуация не требуется, то сегодня, 5 апреля, стало известно: из затопленных домов эвакуированы 43 человека. Большинство перебрались к родным, один человек нашел приют в пункте временного размещения.

В районе объявлен режим ЧС, Главное управление и подчиненные подразделения также приведены в режим ЧС. Сейчас в районе работают 112 сотрудников МЧС, 23 единицы техники.

Отметим, по данным на вечер 4 апреля, в Воронежской области под воду ушли семь низководных мостов, во всех случаях есть пути объезда.

Кроме того, как сообщили в правительстве региона, в Хохольском муниципальном районе Воронежской области, на км 17+800 автомобильной дороги Воронеж-Малышево-Гремячье с 5 апреля и до стабилизации паводковой обстановки разведен наплавной мост. Объехать можно по следующим маршрутам: Воронеж — а/д «Курск — Борисоглебск» — а/д Воронеж — Луганск — а/д Воронеж-Малышево-Гремячье и Воронеж — а/д Воронеж — Нововоронеж — а/д Подъезд к г. Нововоронежу — а/д Воронеж — Луганск — а/д Воронеж-Малышево-Гремячье.

Как сообщало ИА REGNUM, резкое потепление в Воронежской области началось в последний день марта: от минусовой температура выросла до +8…10. В результате снег, которым регион в последние недели февраля — в марте буквально завалило, начал активно таять. 3 апреля МЧС объявило о подтоплении трех низководных мостов, а 4 апреля стало известно: большая вода пришла в Калачеевский район, где подтопленными оказались около 400 дворов. В Воронеже также из-за подтопления пришлось перекрывать дорожное движение по улице землячки. Управа Железнодорожного района города сообщила о подтоплениях сразу на нескольких улицах