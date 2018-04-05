Москва, 5 апреля, 2018, 15:14 — ИА Регнум. Одна из важных проблем в России — тенденции к развитию так называемого регионального протекционизма. Об этом сегодня, 5 апреля, заявил президент России Владимир Путин на заседании по вопросам развития конкуренции, сообщается на сайте Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, мотивы таких действий понятны: регионы стремятся создать благоприятные условия для местных производителей, упростить им доступ на рынок.

«Между тем, хочу, чтобы все услышали, местный производитель — это значит российский, не какой-то «квасной», это чрезвычайно важно.

А сейчаснаблюдается такой региональный протекционизм даже у тех регионов, которые находятся в передовиках и показывают хорошие результаты развития. Это абсолютно недопустимо», — подчеркнул Путин.

Можно и нужно использовать региональные преференции для поддержки бизнеса, а значит, для повышения занятости и доходов жителей, для пополнения бюджета.

Однако одно дело, когда льготы равнодоступны всем, и совсем другое, когда создаются намеренно дискриминационные ограничения для предпринимателей из других регионов или вводятся запреты на ввоз товаров, пояснил он.

«Это прямо противоречит принципу единства экономического пространства страны. Подобные тепличные условия для своих искажают, коверкают конкурентную среду», — считает глава государства.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня президент России ИА REGNUM на заседании по вопросам развития конкуренции назвал главное базовое условие для экономического и технологического развития — это справедливая и честная конкуренция.

По его мнению, это залог обновления страны, её динамичного движения вперёд во всех сферах жизни.

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