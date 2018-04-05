Кемерово, 5 апреля, 2018, 15:11 — ИА Регнум. Появившиеся в интернете снимки мусорных контейнеров с игрушками и фотографиями с надписью «Кемерово, помним», якобы расположенных в Кемерове, не соответствуют действительности. Об этом сегодня, 5 апреля, ИА REGNUM сообщили в администрации города.

Kemerovo.ru Мемориал у «Зимней вишни»

В горадминистрации уточнили, что стихийный мемориал у ТЦ «Зимняя вишня», созданный в память о жертвах пожара в Кемерове, круглосуточно охраняется полицией, службами благоустройства. Также организовано дежурство волонтёров студенческого корпуса спасателей КузГТУ «Скала» и кемеровской епархии.

У мемориала проводится уборка территории и увядших цветов. Что касается принесённых игрушек — ни одна из них не будет выброшена, заверили в администрации Кемерова.

При этом на вопрос, что впоследствии будет с принесёнными к мемориалу игрушками, куда их передадут, в городской администрации корреспонденту ИА REGNUM ответили, что этот вопрос в настоящее время решается.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 25 марта в Кемерове произошёл пожар в ТЦ «Зимняя вишня». Погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок.

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26 марта администрация Кемерова сообщила, что горожане несут к месту трагедии цветы, свечи и игрушки в память о погибших при пожаре. Рядом со сгоревшим ТЦ образовался стихийный мемориал. 27 марта к этому мемориалу возложил цветы прибывший в Кемерово президент РФ Владимир Путин.

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