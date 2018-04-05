Киев, 5 апреля, 2018, 15:10 — ИА Регнум. Допрос депутата Верховной рады Надежды Савченко, обвиняемой в подготовке теракта в здании парламента, не состоялся из-за отказа нардепа, сообщает телеканал «112 Украина»

Дело Савченко

По словам адвоката Савченко, она отказалась проходить полиграф, поскольку не были согласованы все процессуальные вопросы. В частности, адвокат не получил материалы дела и подготовиться к допросу они не смогли.

При этом психофизическую экспертизу Савченко прошла, она заняла около часа и проходила в закрытом режиме. В следующий раз, пообещал защитник, допрос на полиграфе все-таки состоится.

Напомним, Савченко задержали 22 прямо в здании Верховной рады, после того как большинство депутатов парламента приняли решение лишить её депутатской неприкосновенности.

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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обвинил Савченко в подготовке серии террористических актов в правительственном квартале Киева. Суд арестовал Савченко на два месяца.

Оказавшись в тюрьме, Савченко, как и ранее в России, объявила голодовку.