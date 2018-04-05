Киев, 5 апреля, 2018, 15:02 — ИА Регнум. «Антитеррористическая операция» («АТО») завершится в мае, заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает 5 апреля УНИАН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр

По его словам, Киев решил сменить формат так называемой «АТО» на новый, «более эффективный». Порошенко отметил, что военные действия в Донбассе ранее координировались службой безопасности Украины (СБУ), а новый формат военной операции переведет ее под руководство ВСУ.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что формат «АТО» будет изменен на «Операцию объединенных сил», которая позволит ВСУ применять больше средств и военной техники для очередных попыток захвата Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР).

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Также ранее Верховная рада приняла закон о «реинтеграции» Донбасса, который законодательно разрешает украинским войскам более активные действия для захвата ДНР и ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, Минские соглашения, дважды подписанные Украиной, открыто ею игнорируются. При этом западные «гаранты» соглашений — Франция и Германия — ничего не предпринимают для того, чтобы заставить Киев выполнять свои обязательства.