Ярославль, 5 апреля, 2018, 14:53 — ИА Регнум. 1 сентября в ярославском лицее № 86 откроется инженерный класс. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала директор лицея № 86 Ольга Большакова.

Pixabay.com Школьная доска

Соглашение о создании специализированного профильного инженерного ЯНОС-класса подписано между ОАО «Славнефть-ЯНОС», Правительством области, мэрией Ярославля, лицеем №86, Ярославским государственным техническим университетом и Ярославским промышленно-экономическим колледжем им. Н.П. Пастухова.

Это первый инженерный класс в регионе, который положит начало развитию технологического профильного обучения в Ярославской области.

В этот класс будет идти отбор по результатам ОГЭ по математике и физике или химии. Поступить в него сможет любой школьник Ярославской области. Сейчас прогнозировать трудно, но думаю, что конкурс будет 2−3 человека на место», — сказала корреспонденту ИА REGNUM директор лицея № 86 Ольга Большакова.

Школьники будут углубленно изучать химию, математику и физику. Причем занятия будут проходить не только в обычных классах, но и в проектной лаборатории, оснащенной современным высокотехнологичным оборудованием, которое установит в лицее ОАО «Славнефть-ЯНОС».

Инженерный класс создается в рамках реализации регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста Ярославской области. Область является одним из 20 регионов, где проходит реализация пилотного проекта по внедрению такого стандарта. Проект направлен на обеспечение промышленных предприятий квалифицированными кадрами — молодыми профессионалами, подготовленными на основе лучших практик и международных стандартов.

Выпускники инженерного класса лицея, которые продолжат обучение в Ярославском государственном техническом университете и промышленно-экономическом колледже по специальностям, востребованным на ОАО «Славнефть-ЯНОС», получат возможность пройти обучение по программе целевой подготовки специалистов и воспользуются первоочередным правом трудоустройства на предприятии.

В «Славнефть-ЯНОС» считают, что создание инженерного класса даст возможность повысить качество подготовки кадров для нефтеперерабатывающей отрасли региона.

Создается производственно-образовательный кластер как система взаимодействия «лицей — колледж — университет — предприятие», которая позволяет сформировать единое образовательное пространство и начать подготовку кадров для нашего завода со школьного уровня, — говорит генеральный директор ЯНОСа Николай Карпов.

Формирование инженерного «ЯНОС-класса» (отбор будущих учеников) начнется в конце июня, а результаты рейтинга будут оглашены в начале июля.