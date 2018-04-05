Москва, 5 апреля, 2018, 14:44 — ИА Регнум. Закон, предусматривающий введение в России новой меры пресечения — запрет на определенные действия, Госдума приняла в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 5 апреля.

Михаил Нестеров. Домашний арест. 1883

Такая мера пресечения сможет назначаться судом в отношении подозреваемых и обвиняемых в качестве альтернативы домашнему аресту и заключению под стражу. Однако запрет на определенные действия сможет использоваться в виде дополнительной меры, если гражданин уже находится под домашним арестом или отпущен на свободу под залог.

Так, могут запретить выходить за пределы жилого помещения, в котором проживает подозреваемый или обвиняемый, в определенные периоды времени; находиться в определенных местах, а также ближе установленного расстояния до определенных объектов и (или) лиц; общаться с определенными лицами; отправлять и получать почтово-телеграфные отправления; использовать смартфоны, гаджеты и интернет; управлять автомобилем или иным транспортным средством — если совершенное преступление связано с нарушением ПДД; «совершать иные действия, не связанные с изоляцией в жилище».

Законом разрешается вести слежку за подвергнутыми новой мере пресечения. Предусматривается порядок зачета времени применения запрета определенных действий в срок содержания под стражей.