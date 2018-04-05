Москва, 6 апреля, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 6 апреля, в России отмечают неофициальный профессиональный праздник — день работника следственных органов МВД РФ.

Мвд.рф Следователи МВД

Профессия следователя существует еще со времен Римской империи и возникновения Римского права. Государству нужны были люди, которые вели тайные розыскные мероприятия, собирали и систематизировали факты, а после представляли их на судебном разбирательстве. Сегодня следователь — это мозг следственно-оперативной группы, который принимает все решения о направлении следствия и производстве следственных действий. Благодаря его работе доказывается вина преступника или невиновность подозреваемого.

День работника следственных органов берет своё начало в 1963 году. Именно тогда, ровно 55 лет назад, Президиум Верховного Совета СССР передал право производства предварительного следствия Министерству охраны общественного порядка СССР (позднее МВД СССР). Введение этого Указа в действие по сути означало старт официальной деятельности следственного аппарата органов внутренних дел.

Ежегодно 6 апреля сотрудники следственного аппарата органов внутренних дел отмечали свой профессиональный праздник. После распада СССР в России продолжают праздновать день работника следственных органов, хотя он и не имеет официального статуса.

В честь памятной даты в МВД ежегодно созывают специальную праздничную коллегию — приглашают руководителей следственных органов и структур центрального аппарата ведомства. Традиционно на коллегии подводят итоги работы за прошедший год. Сотрудники, отличившиеся за этот период, получают государственные награды, благодарственные письма и грамоты.

Отметим, что у сотрудников органов следствия есть и официальный праздник. Начиная с 2014 года в соответствии с постановлением правительства РФ от 27 августа 2013 года в России отмечается День сотрудника органов следствия Российской Федерации. Праздник отмечают Следственный комитет РФ и следственные подразделения других правоохранительных ведомств.