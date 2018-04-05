Москва, 5 апреля, 2018, 14:29 — ИА Регнум. Все утечки в британских СМИ о том, что якобы Лондону известно место секретной российской лаборатории, где производится газ «Новичок», с помощью которого отравили экс-полковника ГРУ Скрипаля и его дочери Юлии — очередное грязное манипулирование общественным мнением. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 апреля, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Поиск врага

«Считаю, что Совбез ООН, созываемый на этот раз по инициативе России, обязательно должен дать оценку развязанной антироссийской кампании лишь на основе сказок Терезы Мэй по делу Скрипалей», — заявил Слуцкий.

Не случайно, что публикации появились сразу после проведения специальной сессии Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), а также после заявления руководства лаборатории в Портон-Дауне о том, что британские специалисты не смогли установить происхождение вещества, отметил парламентарий.

Британская газета Times утверждает, что спецслужбы установили местонахождение секретной российской лаборатории, якобы изготовившей нервно-паралитическое вещество, которым были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Издание ссылается на источники в силовых структурах и правительстве.