Новосибирск, 5 апреля, 2018, 14:28 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников принимает участие в заседании Государственного совета РФ, которое сегодня, 5 апреля, проходит в Москве. Заседание, которое ведёт президент Российской Федерации Владимир Путин, посвящено приоритетным направлениям работы регионов по содействию развитию конкуренции.

Анна Алябьева ИА REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников

Напомним, что в декабре 2017 года Владимир Путин подписал указ «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», которым утверждён национальный план развития конкуренции на 2018−2020 годы. Содействие развитию конкуренции обозначено как приоритетное направление работы для разных уровней власти. Таким образом, участникам заседания Госсовета предстоит рассмотреть меры по достижению поставленных целей.

Как уточнили ИА REGNUM, в администрации Новосибирской области, основная задача политики регионального правительства по развитию конкуренции — создание условий для формирования благоприятной конкурентной среды. В области создан совет по содействию развитию конкуренции, его председателем является губернатор.