Ярославль, 5 апреля, 2018, 14:27 — ИА Регнум. Депутаты Ярославской областной думы подготовили проект закона об упразднении Борисоглебского районного суда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в заксобрании.

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Законопроект предусматривает упразднение суда в поселке Борисоглебский, где работают двое судей. Их полномочия предлагается передать в юрисдикцию Ростовского районного суда Ярославской области.

Как сказано в пояснительной записке, нагрузка в предлагаемом к упразднению Борисоглебском районном суде почти в два раза ниже, чем в среднем по Ярославской области. В 2017 году при средней нагрузке в месяц у судьи по области 43,9 дела в Борисоглебском суде этот показатель составил 24,9 дела.

На месте упраздненного суда будет сформировано постоянное судебное присутствие в поселке Борисоглебский Ярославской области, в котором у жителей будут принимать документы. Ездить же на судебные заседания в случае принятия закона борисоглебцам придется в соседний Ростов Великий, от которого 21 километр. Депутаты считают, что жители не пострадают и новое расположение судов не ухудшит существующие условия доступа граждан к правосудию.

Если депутаты облдумы одобрят этот законопроект, то он будет внесен в Государственную Думу Российской Федерации в качестве законодательной инициативы проекта федерального закона. Решение о закрытии районного суда может принять только Госдума.

Интересно, что проект закона вносит председатель комитета по законодательству Яроблдумы, депутат Алексей Калганов.