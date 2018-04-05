Калуга, 5 апреля, 2018, 14:09 — ИА Регнум. В Калуге сегодня, 5 апреля, начала работу III Межрегиональная конференция «Безопасная дорога. Проектирование, строительство, эксплуатация и сервис», организованная государственной компанией «Автодор». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, участие в ней принимают представители органов госвласти ряда субъектов страны, эксперты, активисты гражданского общества, руководители предприятий и бизнесменов.

Фото пресс-службы правительства калужской области На конференции

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Как было отмечено на конференции, за последние годы ситуация на дорогах страны существенно улучшилась, аварийность значительно снизилась. Этому способствовала федеральная целевая программа безопасности движения, в рамках которой дороги приводятся в соответствие с мировыми стандартами.

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За необходимость комплексного решения проблем, связанных с безопасностью, высказался председатель правления государственной компании «Автодор» Сергей Кельбах. Он сообщил, что в «Автодоре» уже три года реализуется программа «Безопасная дорога». В ее рамках ведется планомерная работа по исключению причин ДТП — повышению качества, обустройства и содержания дорог, внедрению современных интеллектуальных транспортных систем, средств организации и управления движением.

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В Калужской области за пять лет действия профильной подпрограммы количество аварий снизилось на 54%. По словам начальника регионального УГИБДД УМВД России Алексея Холопова, после глобальной реконструкции участка автодороги М-3 «Украина» число автоаварий и погибших в них сократилось на 33%.

В ходе серии круглых столов участники конференции обсудят меры предупреждения ДТП и ликвидации их последствий. Речь, в частности, пойдёт о внедрении аудита безопасности автомобильных дорог и роли кооперативных интеллектуальных транспортных систем, современной дорожно-строительной технике и качестве проектирования российских дорог для повышения уровня их безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Калужской области было зарегистрировано свыше полутора тысячи ДТП, в которых погибли 173 человека и ещё более 2 тыс. получили травмы. По сравнению с 2016 годом количество аварий снизилось на 13,8%, получивших ранения в них — на 15%, погибших — на 16%.