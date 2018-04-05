Симферополь, 5 апреля, 2018, 14:07 — ИА Регнум. Участники свободной экономической зоны Крыма сэкономили на льготах по таможенным платежам в 2017 году 276 миллионов рублей. Об этом 5 апреля на пресс-конференции в Симферополе сообщил начальник Крымской таможни Владимир Авраменко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым. Вид на побережье

«Всего в федеральный бюджет по итогам 2017 года уплачено порядка 500 миллионов рублей таможенных платежей. Льготы, которые были предоставлены участникам крымской СЭЗ, составили 276 млн рублей», — отметил специалист.

Он также отметил, что по итогам прошлого года участники СЭЗ пополнили бюджет Крыма на 9,4 млрд рублей, при этом внешнеэкономической деятельностью занимаются всего 29 резидентов из 1150.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2018 года глава крымского регионального управления Федеральной налоговой службы Роман Наздрачёв заявил, что многие участники СЭЗ Крыма перепутали её с оффшором.

«До этого года участникам СЭЗ, которых у нас более тысячи, вопросы с нашей стороны не задавались, но результаты их деятельности говорят о том, что часть из них думают, что она является для них офшором. Но так не будет. Некоторые участники СЭЗ вообще нарушают законы, пользуясь при этом налоговыми льготами, но, не предоставляя документов по раздельному бухгалтерскому учёту и правомерности использования льгот», — отмечал Роман Наздрачев, подчеркнув, что самым хитрым предпринимателям скоро будут отменять льготы, исключать их из СЭЗ и через суд обязывать возмещать ущерб, причинённый государству.

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Также напомним, что на днях Госдума РФ в первом чтении приняла правительственный законопроект, предполагающий ужесточение контроля за деятельностью участников СЭЗ в Крыму и Севастополе, предполагающий предварительную оценку деклараций инвестпроектов до заключения контракта о размещении заявителя на территории СЭЗ. Документом предусматривается и контроль за реализацией инвестпроекта после выполнения условий договора о деятельности в СЭЗ либо не позднее чем через два месяца со дня истечения первых трёх лет со дня включения участника СЭЗ в соответствующий реестр.

В правительстве также хотят применять пониженные ставки только в отношении прибыли, полученной при реализации инвестиционного проекта на территории СЭЗ, но при этом налогоплательщик обязан вести раздельный учёт операций по каждому из реализуемых инвестпроектов. При разрыве инвестиционного контракта с резидента будут в полном объёме взысканы все налоги за весь срок его работы в качестве резидента СЭЗ, фактически — задним числом.

Однако, по словам депутата Госдумы от Крыма Дмитрия Белика, подобными инициативами правительство РФ создаёт внутренние санкции для бизнеса на полуострове.

«У чиновников, судя по всему, нет вообще никакого понимания, как сегодня живут два новых региона Российской Федерации, нас гребут под одну гребёнку со всей страной. В России, да и во всём мире, СЭЗ создаются для улучшения инвестиционного климата, это фактор ускоренного развития бизнеса. Но СЭЗ Крыма и Севастополя — это один из факторов элементарного выживания бизнеса, а не просто развития», — уверен парламентарий.

Он также напомнил, что на полуострове до сих пор нет нормальных банков, кредитных линий, до сих пор решаются вопросы оформления и переоформления прав собственности, нет нормальной логистики.