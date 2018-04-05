Москва, 5 апреля, 2018, 13:38 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин проведет рабочую встречу с врио губернатора Кемеровской области Сергеем Цивилевым в четверг, 5 апреля. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Kremlim.ru Владимир Путин и Сергей Цивилёв

«Президент примет Цивилева, — сказал представитель Кремля. — Вы знаете, что он был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области».

Песков добавил, что после пожара в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Зимняя вишня» в Кемерово сегодняшнее общение Путина с Цивилевым «достаточно важно».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 марта 2018 г. в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар. В результате ЧП погибли 64 человека, еще более 70 пострадали.

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