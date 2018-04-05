Ярославль, 5 апреля, 2018, 13:37 — ИА Регнум. Заместитель губернатора Ярославской области Андрей Шабалин прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что на ярославский мусорный полигон ООО «Скоково» вывозится «московский» мусор, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Воробьев Мусоровозы на въезде «Скоково»

Правда, ответ этот весьма неоднозначный: в нем идет речь только о том, что мусоровозы принадлежат работающей в Ярославле московской компании «Хартия», следовательно, и номера у них московские. Но информации о том, ввозится ли на территорию Ярославской области мусор из Московской области, в официальном комментарии нет.

«В настоящее время на территории области в ряде муниципальных образований, в том числе и в городе Ярославле, работает московская компания ООО «Хартия». Она прошла все необходимые конкурсные процедуры, заключила соответствующие контракты и сейчас успешно реализует проекты по уборке областного центра — в Дзержинском районе, а также в Угличском районе, Переславском и Брейтовском», — поясняют в правительстве.

Так как компания московская, то на балансе данной организации с находится новая современная техника, которая работает с московскими номерами, сообщил Андрей Шабалин. Также в Ярославской области в рамках договоров с управляющими компаниями вывоз мусора осуществляют подрядные организации, который привлекают для уборки и вывоза мусора столичную технику. Речь идет о таких компаниях, как ООО «Чистов +», ООО «КХМ», ООО «Экотранссервис».

Yarregion.ru Техника «Хартии»

Александр Воробьев Мусоровозы на въезде «Скоково»

Так везут ли в Ярославскую область московский мусор и почему водители мусоровозов, которые стояли на въезде на свалку в Скоково, рассказывали лидеру ярославских коммунистов о том, что они привезли мусор из столицы? Смущает и то, что согласно официальным заявлениям регионального правительства, «Хартия» использует современные мусоровозы «Скания», «Вольво», MAN и МАЗ. Те, что сфотографировал рядом со Скоково Александр Воробьев, мало похожи на современную технику «Хартии».