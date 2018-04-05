Москва, 5 апреля, 2018, 13:35 — ИА Регнум. На встрече в Анкаре с участием президента России Владимира Путина и президента Ирана Хасана Рухани стороны отметили, что изменение достигнутых договоренностей по по ядерной сделке с Тегераном нежелательно, сообщил 5 апреля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Вкратце затрагивалась в рамках переговоров с Рухани в плане абсолютной нежелательности отхода от существующих договоренностей», — сказал Песков.

Ранее иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф после указанной встречи сообщал, что в Тегеране поддерживают позицию Москвы о необходимости сохранения ядерной сделки с Ираном.

Читайте также: Иран поддерживает позицию России о необходимости сохранить ядерную сделку

Напомним, что соглашение от 14 июля 2015 года, заключенное между Ираном и шестью другими странами — Россией, США, Великобританией, Китаем, Францией и Германией, — предполагает отказ от санкций в отношении Ирана со стороны западных стран в обмен на отказ Тегерана от развития собственной ядерной программы в военных целях.

В целях реализации данного соглашения сторонами был принят совместный всеобъемлющий план действий. Однако затем США на высшем уровне предложили пересмотреть условия соглашения.