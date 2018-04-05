Москва, 5 апреля, 2018, 13:21 — ИА Регнум. Законопроект о блокировке сайтов с признанной судом порочащей честь и достоинство граждан или деловую репутацию юридических лиц информацией Госдума приняла в пером чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 5 апреля.

Colin Блокировка

Если распространители такой информации не удалили ее в установленный судом срок, судебный пристав принимает постановление об ограничении доступа к этим сведениям и передает его в Роскомнадзор.

Ведомство в течение суток заблокирует распространение в интернете информации, которую суд признал порочащей честь, достоинство и деловую репутацию граждан и компаний.

Закон принимается для того, чтобы порочащая информация «не находилась десятки лет в интернете», отметил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев («Единая Россия»).

«Если интернет используется как площадка для совершения преступления, других противоправных действий, в законе должна быть соответствующая реакция», — сказал парламентарий.