Нижний Новгород, 5 апреля, 2018, 13:00 — ИА Регнум. Ледовая переправа через реку Суру, соединяющая населённые пункты Нижегородской области и Чувашии, закрыто. Об этом сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области.

52.mchs.gov.ru Ледовая переправа

Спасатели отмечают, что переправа закрыта в связи с тёплой погодой.

«Ввиду повышения температуры воздуха, частичного разрушения ледового покрова и резкого выступления воды на ледовый покров, что не соответствует отраслевым дорожным нормам, ледовая переправа на реке Сура, село Наваты (Нижегородская область) — город Шумерля (Чувашия) закрыта», — говорится, в частности, в сообщении.

Администрацией Пильнинского района Нижегородской области на съездах на ледовый покров созданы искусственные препятствия, на подъезде к переправе выставлены запрещающие знаки о запрете движения транспортных средств.

52.mchs.gov.ru Переправа демонтирована

Напомним, что на территории Нижегородской области действовала единственная автомобильная ледовая переправа. Этой зимой она была открыта 15 января, по ней могли проехать машины массой до трех тонн.

Спасатели предупреждают, что с наступлением весны выход на водоемы становится опасным.

«Солнце и туман задолго до вскрытия рек делают лед пористым и рыхлым, хотя внешне он по-прежнему выглядит крепким. Такой лед не способен выдержать вес человека, не говоря уже о транспортных средствах. Обращайте внимание на установленные на берегу запрещающие знаки. Остерегайтесь крутых берегов, размываемых водными потоками», — призывают спасатели.