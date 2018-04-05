Санкт-Петербург, 5 апреля, 2018, 13:12 — ИА Регнум. В Конституционном суде РФ сегодня, 5 апреля, обсудили, что делать с водителями, которые сбежали с места ДТП, и можно ли определить, были они были пьяны в момент аварии и в какой степени, по показаниям свидетелей, без медэкспертизы. Поводом к рассмотрению дела стал запрос президиума Ивановского областного суда, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ksrf.ru КС РФ, Главный зал

В кассации областного суда находится уголовное дело в отношении гражданина Журавлева, ранее признанного виновным в совершении ДТП. Журавлев не справился с управлением, в результате аварии погибли двое из пяти пассажиров. Сам виновник с места ДТП сбежал, почти год скрывался, после чего пришел в полицию. Соответственно, медицинское освидетельствование его состояния в момент ДТП провести не удалось.

В суде водитель заявил, что за рулем был трезв. Однако эти утверждения противоречили показаниям свидетелей и потерпевших, видеозаписям из баров, где перед трагической поездкой отдыхала компания, чекам на спиртное и другими уликами. Пьянство за рулем является отягчающим обстоятельством, и Журавлев получил по решению суда 8 лет лишения свободы.

Защита Журавлева обжаловала приговор. Верховный суд РФ согласился, что по косвенным уликам доказать нетрезвость Журавлева за рулем было невозможно, так как медэкспертизу после аварии никто не проводил. Президиум Ивановского областного суда приостановил производство по делу и обратился в Конституционный суд, так как полагает, что пункт 2 примечания к статье 264 УК РФ не дает возможности привлечь к ответственности тех, кто совершил преступление в пьяном виде и сбежал, дабы избежать медэкспертизы. В результате, такие лица получают преимущество перед теми, чья виновность в совершении любого другого уголовного преступления в состоянии опьянения можно установить «на основе иных доказательств».

Представитель президента в Конституционном суде Михаил Кротов считает, что невозможность доставить пьяного водителя к медикам для экспертизы не должна мешать выносить приговор с учетом отягчающих обстоятельств. Например, заметил Кротов, просторы России широки, и не всегда можно успеть привезти подозреваемого в медучреждение вовремя.

Кроме того, даже положительная медэкспертиза после аварии не будет автоматически значить, что человек был пьян именно в момент ДТП. «Такое лицо могло в нарушение пункта 2.7 ПДД употребить, что называется, с горя алкогольные напитки, наркотические средства, психотропные или одурманивающие вещества после ДТП», — подчеркнул Кротов.

В таком случае суду придется использовать «иные средства доказывания», чтобы установить истину. На взгляд Кротова, «легко представить ситуацию», когда в медицинском заключении будет говориться о трезвости водителя вопреки реальному положению дел — например, при подкупе врачей, неточности приборов, из-за особенностей организма.

Кротов считает несправедливым, если пьяный водитель, сбежавший с места ДТП, будет нести такую же ответственность, как и водитель, который в момент аварии был трезв. Он согласен, что правовая неопределенность в оспариваемых нормах существует, но устранить ее следует, например, допустив подверждение состояния опьянения иными доказательствами.

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Представитель правительства РФ в КС Михаил Барщевский с такой позицией не согласился. Он отметил, что сам не пьет, а машину водит уже 40 лет, причем недавно попал в аварию по вине «в стельку пьяного» автолюбителя, так что оправдывать таких людей он не собирается.

«Но хочу призвать вспомнить студенческий курс уголовного права. Все помним, что такое объективная сторона состава преступления. Здесь это нарушение ПДД, труп, пьяный водитель. Можно ли с разными критериями подходить к разным частям и элементам объективной стороны? Мы труп как устанавливаем, свидетельскими показаниями? Или все-таки медицинским заключением? А тяжкие телесные? «Через два месяца после аварии он так хромал, так хромал, наверняка у него были тяжкие телесные повреждения, — рассказывает свидетель, — а вдова так плакала, так плакала, наверняка, муж погиб», — заявил Барщевский.

Он подчеркнул, что позволить установить один из обязательных элементов состава преступления без объективных доказательств было бы, как минимум, нелогично.

Барщевский решил поделиться с Конституционным судом эпизодом из своего комсомольского прошлого, когда в 1981 году он защищал человека, которому инкриминировалось состояние опьянение как отягчающее, причем установлено это было по показаниям свидетелей — люди видели, как он пил.

«Перед началом выступления на суде я открываю портфель, вынимаю «мерзавчик», стаканчик, наливаю и выпиваю. Как вы понимаете, немая сцена по Гоголю: председательствующий смотрит, я обращаюсь к народным заседателям: «Вы видели, что я выпил 250 грамм водки?», — рассказал Барщевский.

Народные заседатели согласились, тогда он предложил им понюхать стакан и удостовериться, что там была вода. В итоге, в приговор отягчающее обстоятельство в виде «пьянки» записать не дали. Аналогичный эксперимент в КС Барщевский повторять не стал в силу возраста, как он позднее пояснил, однако результат, по его мнению, был бы тем же.

«Все вы с чистой совестью подтвердили бы, что я выпил стакан водки. Как свидетельскими показаниями утверждать, что человек был пьян? А покраснение лица? Может быть, кто-то еще кроме меня знает, что такое гипертония? А неровная походка? Вы представляете, какой стресс испытывает человек, который попал в аварию, когда он виноват и видит труп? У него должна быть солдатская походка на параде?», — недоумевает Барщевский.

Он считает, что никакое физиологическое состояние не может быть установлено показаниями свидетелей или другими косвенными уликами, за исключением измерительных приборов. Кроме того, состояние опьянения определяется количеством промилле в крови, и для людей разной массы одинаковое количество алкоголя будет означать разный уровень воздействия спиртного: повышенная ответственность наступает для того, кто был пьян, а не для того, кто «выпил» и остался трезв.

Путь разрешения сложившейся ситуации, полагает Барщевский, не лежит в доказательстве состояния опьянения «иными способами». Он считает, что законодатель мог бы установить принудительное медицинское освидетельствование лица, совершившего ДТП с определенными последствиями, а если подозреваемый скрылся — задача полиции его поймать. К тому же, у водителя могут быть разные причины уехать с места происшествия, включая «крайнюю необходимость», которая оговорена в УК РФ, и нельзя перекладывать «презумпцию пьянства» на каждого подозреваемого.

«Решать проблему нужно, но не тем способом, на который намекает заявитель. Потому что это чрезвычайно опасно. Почва для злоупотреблений образуется такая, что все нынешние злоупотребления, особенно в регионах, где надо с кем-то свести счеты кому-то, просто покажутся детскими играми», — подчеркнул Барщевский.

Он рекомендовал законодателю также ввести уголовную ответственность за нахождение за рулем в состоянии опьянения средней степени и выше. «Я, как водитель с 40-летним стажем, был бы признателен», — добавил он.

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Отметим, что Михаил Барщевский остался в меньшинстве, остальные представители властей считают возможным доказать опьянение подозреваемого по совокупности улик.

«Пример Михаила Юрьевича (Барщевского), конечно, очень показателен, но, к сожалению, в нашей ситуации водители не выпивают дистиллированную воду из бутылки, где написана «Столичная», а садятся за руль в совершенно невменяемом состоянии», — заметила представитель Генеральной прокуратуры в КС Татьяна Васильева.

Ожидается, что Конституционный суд РФ вынесет решение по этому вопросу в течение месяца.