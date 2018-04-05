Черкесск, 5 апреля, 2018, 12:47 — ИА Регнум. Спасатели Карачаево-Черкесии выехали для оказания помощи в подтопленные районы Волгоградской области. 15 человек, оснащенные необходимой техникой и плавсредствами, будут помогать спасать население, пострадавшее от паводка, сообщили ИА REGNUM 5 апреля в пресс-службе регионального управления МЧС РФ. В районы подтопления также направлены 50 спасателей Северо-Кавказского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Николай Богданов-Бельский. Весенний паводок

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По данным ведомства, всего в трех районах Волгоградской области — Кумылженском, Фроловском и Еланском, а также в Михайловском городском округе подтоплен 31 населенный пункт. Под водой оказались 790 жилых домов, в которых проживают более 2100 человек, в том числе 400 детей.

В связи со стихийным бедствием власти Волгоградской области ввели на этих территориях режим ЧС. Для оказания помощи местным спасателям в ликвидации последствий подтопления в районы паводка направлены сотрудники МЧС из Саратовской области, Донского спасательного центра. Готовы по первому требованию вылететь в затопленные районы аэромобильные группировки ГУ МЧС России по республике Калмыкия, Астраханской и Воронежской областей.

В настоящее время в ликвидации последствий паводка задействованы свыше 700 спасателей и почти 200 единиц техники. Как сообщало ИА REGNUM, резкое ухудшение паводковой обстановки на части территории Волгоградской области произошло в ночь на 2 апреля из-за резкого потепления, которое вызвало обильное таяние снега.

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