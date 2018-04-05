Екатеринбург, 5 апреля, 2018, 12:57 — ИА Регнум. В Екатеринбурге снесли первый звуковой кинотеатр города «Темп». На данный момент рабочие полностью расчистили площадку для последующего строительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Скриншот страницы google.ru/maps Кинотеатр «Темп» в 2017 году

На данной территории планируется строительство жилого комплекса «Есенин». Здание кинотеатра и прилегающая к нему территория были проданы застройщику летом 2017 года за 27 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, общественники предпринимали попытки остановить демонтаж кинотеатра «Темп», который они считали одной из архитектурных жемчужин Екатеринбурга.

Так, 15 марта 2018 года было направлено заявление на имя главы Управления государственной охраны памятников культурного наследия в Свердловской области Евгения Рябинина, в котором общественники просили рассмотреть обращение о включении в единый реестр объектов культурного наследия (ОКН) здание кинотеатра, обладающее признаками ОКН. Они надеялись, что это остановит снос кинотеатра.

Однако по закону, несмотря на то, что по заявлению уже проводится экспертиза, правовых механизмов, чтобы остановить демонтаж здания, не существует. В данном случае собственник вправе распоряжаться на своё усмотрение. Так что если даже здание будет признанно объектом культурного наследия, то оно автоматически попадёт в категорию «утраченных».

Кинотеатр был построен на Уралмаше в 1932 году. Он стал первым «звуковым» кинотеатром в городе. Построен он был в стиле конструктивизма, но уже в 1942 году его реконструировали в стиле неоклассик. В советский период истории страны кинотеатр использовался по назначению. Долгое время он был лучшим в Свердловске и даже конкурировал с построенным в 1960-х годах крупнейшим в городе киноконцертным театром «Космос».

Чёрные дни наступили после распада СССР. В 1993 году власти теперь уже капиталистического Екатеринбурга решили, что он больше не нужен. Кинотеатр закрыли, коллектив распустили, а в здании стало работать питейное заведение. В начале XXI века трактир был закрыт, а здание кинотеатра занял спортклуб. Однако и он там не прижился, после чего в «Темпе» устроили склад для продовольственных и промышленных товаров. В 2009 году здание кинотеатра было окончательно заброшено.

В 2011 году в нём случился сильный пожар. Как выяснилось позже, городские власти так и не нашли средств на восстановление здания кинотеатра «Темп».

Спасти здание от уничтожения было можно. В 2012 году повлиять на судьбу кинотеатра попытался депутат Андрей Альшевских. Он обратился с запросом в региональное министерство культуры и туризма. Специалисты провели обследование здания и подтвердили, что оно имеет историко-культурную ценность для города Екатеринбурга. В связи с этим минкульт Свердловской области обратился к мэрии города с просьбой рассмотреть возможность включения объекта в единый реестр ОКН.

Однако мэрия сообщила, что считает проведение историко-культурной экспертизы за счёт городского бюджета нецелесообразным, а использование здания в качестве кинотеатра не предусмотрено. После этого администрация Екатеринбурга передала здание на баланс МУП «Кинотеатр «Салют», а впоследствии он был продан застройщику и снесён.

«Показательно, кстати, о системе власти в Екатеринбурге. В свое время «Темпу» не захотели помочь ни избранный глава, ни назначенный сити-менеджер», — написал на своей странице в соцсети Facebook Андрей Альшевских.

Отметим, что демонтаж кинотеатра начался 24 марта, в тот же день, когда в Екатеринбурге сносили недостроенную телебашню. Строители намеревались управиться с кинотеатром «Темп» за два дня, но некоторые части конструкции оказались достаточно прочными. В итоге демонтаж продолжился на следующей неделе.